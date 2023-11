König Charles sichtlich ergriffen: Lebensgroße Statuen seiner Eltern enthüllt

London – Bei einer Gedenkfeier für die britischen Kriegstoten hat König Charles III. lebensgroße Bronzestatuen seiner Eltern Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in der Londoner Royal Albert Hall enthüllt. Die Denkmale sollen den Einsatz und die Hingabe des Paares für das berühmte Konzertgebäude würdigen. Wenige Tage vor seinem 75. Geburtstag habe Charles emotional gewirkt, als er die Nachbildung seiner Mutter betrachtete, berichteten britische Medien am Sonntag.

Der „Tag des Waffenstillstands“ zur Erinnerung an das Ende der Kampfhandlungen im Ersten Weltkrieg 1918 ist einer der wichtigsten Gedenktage in Großbritannien. Am Sonntag wollten Charles und Sunak am Londoner Kriegsdenkmal Cenotaph Kränze niederlegen. (APA, dpa)