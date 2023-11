Österreich bei Deutschland-Cup punktelos: 1:6-Pleite gegen Dänen

Landshut - Österreichs Eishockey-Nationalteam hat den Deutschland-Cup in Landshut als punkteloses Schlusslicht abgeschlossen. Die Österreicher mussten sich am Sonntag im abschließenden Spiel Dänemark mit 1:6 (0:2,0:2,1:2) geschlagen geben. Die Mannschaft von Roger Bader geriet bereits in der 3. Minute in Rückstand und erzielte erst im Finish beim Stand von 0:6 den Ehrentreffer durch David Maier (57.).

Die Österreicher konnten nicht an die starke Leistung vom Vortag gegen Deutschland anschließen und kassierten in jedem Drittel zwei Gegentore. Phillip Burggisser (3./PP), Christopher Frederiksen (13.), Mathias From (23.), Patrick Russell (40./PP), Oliver Larsen (42.) und Luca Andersen (50.) schossen die Dänen zu einem klaren Sieg.

"Mit dem ersten Drittel bin ich unzufrieden, da hatten wir wieder diese Scheibenverluste, die zu Gegenstößen geführt haben und die Dänen sind stark genug besetzt, um das auszunützen. Wir konnten uns im Verlauf des Spiels wieder steigern und im letzten Drittel war das auch kämpferisch sehr gut", resümierte Teamchef Roger Bader.

Das junge ÖEHV-Team trat mit zwei klaren Niederlagen gegen Dänemark und die Slowakei (1:7) sowie einer starken, aber unbelohnten Leistung gegen Gastgeber Deutschland (3:5) die Heimreise an. "Wir haben gegen Deutschland ausgezeichnet gespielt. Gegen Dänemark und am Donnerstag gegen die Slowakei waren wir überfordert. Der Kader war nach den krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen zu stark geschwächt", erklärte Bader. "Ich möchte auch betonen, dass das Deutschland-Spiel eines der besten in den letzten Jahren im November Break war. Daran möchten wir im Dezember anschließen", sagte der Schweizer. (APA)