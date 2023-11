Umwerfend halsbrecherisch: Akrobatikshow „Afrika! Afrika!“ macht Station in Innsbruck

Seit fast 20 Jahren zieht die bunte Akrobatikshow „Afrika! Afrika!“ die Massen an. Die Tour macht nun in Innsbruck Station. Die TT war bei der Premiere dabei und hat auch mit dem Veranstalter gesprochen.

Innsbruck – Die geturnten Kunststücke und wagemutigen Stunts sind schlicht überwältigend. Sie rauben uns BesucherInnen den Atem. Kann das alles gut gehen da oben, so ganz ohne Netz? Ja, die Unterhaltungsshow „Afrika! Afrika!“ gastiert wieder in der Stadt am Inn. Untergebracht in einem Zirkuszelt neben der Innsbrucker Olympiahalle.