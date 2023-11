Schrebergartenhaus in Wörgl fing beim Hühner-Grillen Feuer

Wörgl – In Wörgl ist am Sonntag ein Schrebergartenhaus abgebrannt. Während am Gasgrill zwei Hühner brutzelten, plauderte der 69-jährige Besitzer vor dem Häuschen mit einem Nachbarn. Nach etwa 15 Minuten stellten die zwei Männer eine starke Rauchentwicklung fest, der hintere Teil des Hauses stand bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle, berichtet die Polizei. Verletzt wurde niemand. (TT.com)