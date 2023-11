Abenteuer Champions League vorbei: Hypo Tirol schied trotz 3:0-Sieg aus

Innsbruck – Auch ein klarer Sieg war für das Hypo Tirol Volleyballteam am Sonntag zu wenig, um doch noch den Aufstieg in die Champions League zu schaffen. Die Innsbrucker mussten sich am Sontnag trotz des 3:0 (20, 14, 18) gegen Budva (MON) beim Qualifikations-Turnier im serbischen Belgrad am Ende mit dem zweiten Platz im Pool V begnügen. Der direkte Aufstieg missglückte damit, da im Pool VI der rumänische Club CS Arcadi Galati gegen Olympiakos Piräus mit 1:3 verlor. Damit geht es für Hypo Tirol nun im CEV Cup weiter.