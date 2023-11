Raimann feierte NFL-Gala in Frankfurt mit einem Sieg

„Es ist unglaublich, ich kann es kaum in Worte fassen. Einen Sieg hier in Deutschland zu holen vor meiner Familie, das bedeutet mir so viel“, sagte Raimann nach dem erfolgreichen „Heimspiel“ im Nachbarland überglücklich. Für die Mannschaft von Headcoach Shane Steichen geht es jetzt in die so genannte „Bye Week“, eine spielfreie Woche.