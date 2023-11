Zwei Verletzte bei Unfall in Wörgl mit alkoholisiertem Autolenker

Wörgl – Im Kreuzungsbereich der Brixentalerstraße zur Auffahrt Moosweg in Wörgl kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autos waren gegen 17.48 Uhr kollidiert, die beiden Lenker – ein 57-jähriger und ein 52-jähriger Mann – wurden verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus Kufstein gebracht.