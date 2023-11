Alkofahrer in Feldkirch flüchtete vor der Polizei und attackierte nach Unfall Beamte

Bregenz – Ein 27-jähriger Alkofahrer ist in der Nacht auf Sonntag in Feldkirch vor der Anhaltung durch die Polizei geflüchtet. Er verunfallte mit seinem Wagen, dabei wurde seine 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Mann wehrte sich bei der Unfallaufnahme gegen die angeordnete Blutabgabe und verletzte die Beamten leicht, woraufhin er festgenommen wurde. Der Mann werde wegen Körperverletzung, Gefährdung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt, so die Vorarlberger Polizei.