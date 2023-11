Spanisches Parlament stimmt am Donnerstag über neuen Regierungschef ab

Der Sozialist und geschäftsführende Ministerpräsident Pedro Sánachez gilt als Favorit und wird aller Voraussicht nach am Donnerstag wiedergewählt werden.

Madrid – Gut dreieinhalb Monate nach der Wahl stimmt das spanische Parlament an diesem Donnerstag darüber ab, ob der Sozialist Pedro Sánchez weitere vier Jahre Regierungschef bleibt. Das teilte Parlamentspräsidentin Francisca Armengol am Montag in einem Video auf der Plattform X mit.