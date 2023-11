Brand am Wiener Rathausplatz: Christkindlmarkt teilweise gesperrt

Wien – Auf dem erst am Freitag eröffneten Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz hat es in der Nacht auf Montag gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften aus, berichtete Pressesprecher Jürgen Figerl auf APA-Anfrage. Demnach stand ein Versorgungscontainer in Flammen. Laut Aussendung vom Stadt Wien Marketing handelte es sich um die Küche der beiden großen Hütten mit Indoor-Gastronomie. Diese wurden gesperrt, der restliche Christkindlmarkt hat geöffnet.