EHC Mils startete mit 7:0-Kantersieg meisterlich in Eishockey-Saison

Götzens – Die ehemalige Eishockey-Landesliga heißt nun Tiroler Eishockey Liga. Was sich nicht änderte: die Dominanz von Titelverteidiger Mils. Wenig überraschend: Der 7:0-Kantersieg zum Auftakt in Götzens veranschaulichte am Samstag, dass der Weg zum Titel erneut über die Truppe von Trainer Fabian Hechenberger führen wird.

Auch bei der ersten Kampfmannschaft der Kundler verlief das Wochenende nach Wunsch. Die beiden vollen Erfolge in der Ö-Eishockey-Liga gegen Dornbirn (6:3) und in Feldkirch (6:4) lieferten wichtiges Selbstvertrauen für das am Freitag anstehende Heimderby gegen Kufstein. Die Festungsstädter boten Hohenems die Stirn, mussten sich auswärts in der Verlängerung aber mit 4:5 geschlagen geben – und kassierten damit die zweite Saisonniederlage. (dale)