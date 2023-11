WAO! FESTIVAL 2023: Lost Frequencies als Headliner in Mayrhofen

… ein besonderes Weihnachts-Festival der Freundschaften am Samstag, 16. Dezember, in Mayrhofen im Zillertal

Sei dabei am 16. Dezember 2023 & lass dich von 10 bis 16 Uhr im Europahaus in Mayrhofen begeistern bei spannenden & inspirierenden Vorträgen mit Veit Lindau, Stefan Frädrich, Sophie Lauenroth, Roman Weidenfeller, Steph & Victoria von „Damn Plastic“, Chris Krömer, Veyla Renée u. v. m.

WAO! steht für eine einzigartige Bühne in den Zillertaler Alpen, die Speaking Panels, Mountain Fun & internationale Music Acts verbindet.

