Südtiroler Landtag trat zum ersten Mal zusammen

Bozen – Nach der vor drei Wochen geschlagenen Landtagswahl ist der neu gewählte Südtiroler Landtag am Montag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Dabei wurden die Abgeordneten angelobt und das Landtagspräsidium – provisorisch – neu gewählt. Anschließend sollten für Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) die nächsten Schritte in der Regierungsbildung starten. Am Nachmittag war der Beginn von Sondierungsgesprächen mit allen im Landtag vertretenen Parteien anberaumt.