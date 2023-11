Gratis WLAN und besserer Handyempfang: Neuer ÖBB-Nightjet soll „Gamechanger“ sein

Mit dem neuen Nightjet verspricht die ÖBB einen „Generationenwechsel“ – angepasst an die Bedürfnisse der Gäste und die Digitalisierung am (mobilen) Arbeitsplatz. Am Montag macht der neue Nightjet mit WLAN, USB-Anschluss und besseren Handyempfang auch in Innsbruck Halt. Wer nicht vor Ort sein kann, für den gibt es eine virtuelle 360°-Tour.