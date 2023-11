Längere Ausbildung, länger arbeiten? Wöginger-Forderung stößt auf Kritik

Wien – Die FPÖ hat am Montag VP-Klubchef August Wöginger für dessen Forderung kritisiert, dass jene, die eine längere Ausbildung absolvieren, auch länger arbeiten sollen. Wöginger brachte den Vorschlag in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin profil aufs Tapet: "Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, verdienen sich eine anständige Pension. Man sollte in eine andere Richtung gehen: Wer eine längere Ausbildung gemacht hat, soll länger arbeiten. Das ist sozial gerecht."