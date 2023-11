Metaller-Verhandlungen: Montag ist Entscheidungstag, Streik liegt bereits in der Luft

Wien – In der Metalltechnischen Industrie hat am späten Montag Vormittag die 6. Runde der Lohnverhandlungen begonnen. Die Arbeitnehmerseite peilt eine Einigung bis 22 Uhr an und hat ihren Forderungen mit einer Streikdrohung Nachdruck verliehen. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat unterdessen angeboten, die Teuerungsprämie um ein Jahr zu verlängern, wenn sich die Verhandler auf Einmalzahlungen einigen.

Sollte auch die heutige Verhandlungsrunde scheitern und es zu einem Streik kommen, hätte das durchaus Seltenheitswert: In der Metallindustrie kam es in der jüngeren Vergangenheit im Jahr 2011 zu Streiks in rund 200 Betrieben mit 100.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie 2018 in über 240 Betrieben mit mehr als 70.000 Beschäftigten. (APA)