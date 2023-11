Wenn der Rächer von Jeep zum dritten Mal klingelt …

Von null auf 100 km/h beschleunigt der Avenger e-Hybrid in elf Sekunden. Zum Vergleich: der vollelektrische Avenger ist mit einem 156 PS starken E-Motor bestückt und treibt den kleinsten Serien-Jeep in gut neun Sekunden von null auf 100 km/h an. Mehr über den Jeep Avenger e-Hybrid lesen Sie in der Printausgabe der Tiroler Tageszeitung am Samstag (18. November 2023). (TT)