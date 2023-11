Schwerer Unfall auf der A12: Pkw krachte gegen Leitplanke und landete auf dem Dach

Münster – Das zerbeulte, auf dem Dach liegende Auto im Graben lässt Schlimmstes vermuten, der 32-jährige Fahrer hatte jedoch Glück. Trotz des erheblichen Schadens am Wagen, zog er sich der Polizei zufolge nur leichte Verletzungen zu.

Zu dem Unfall kam es am Montag gegen kurz nach 10 Uhr auf der Inntalautobahn. Der 32-Jährige war im Gemeindegebiet von Münster auf der A12 in Richtung Innsbruck unterwegs und geriet plötzlich über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Vermutlich aus Unaufmerksamkeit, so die Polizei.