Innsbruck – Am Montag gegen 17.15 war eine 19-Jährige mit einem Leihscooter auf der Salurner Straße unterwegs, als sie plötzlich mit dem Vorderrad in die Straßenbahn-Schienen geriet. Sie stürzte und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Wie die Polizei berichtet, wurde sie nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)