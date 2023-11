Tochter-Sohn-Trick in Kitzbühel und Landeck: Gleich zwei Opfer verloren vierstellige Summen

In gleich zwei Fällen in Kitzbühel und Landeck waren Täter mit ihrer Tochter-Sohn-Masche erfolgreich und erbeuteten dabei höhere vierstellige Summen.

Landeck, Kitzbühel – Gleich zwei Mal wurde der Tochter-Sohn-Trick, eine beliebte SMS-Betrugsmasche, am Montag in Tirol angewendet. Beide Male fielen die Betroffenen auf die unbekannten Betrüger hinein und verloren dabei vierstellige Beträge.

Nachdem die Frau die neue Nummer im Kontakt ihres vermeintlichen Sohnes speicherte, sendete sie diesem eine Whats App Nachricht. Im weiteren Chatverlauf gab der unbekannte Betrüger an, dass er dringende Zahlungen durchführen müsse, ihm dies aber mit dem Handy nicht möglich wäre. Daraufhin überwies die Frau in mehreren Überweisungen insgesamt einen vierstelligen Eurobetrag an den Betrüger.