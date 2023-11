Lichter, Glühwein und Kiachln: Das sind die sieben Weihnachtsmärkte in Innsbruck

Wenn die ganze Stadt in feierlicher Beleuchtung erstrahlt und die Gassen von verführerischen Düften erfüllt sind, dann hat die (Vor-)Weihnachtszeit in Innsbruck Einzug gehalten. Wobei insbesondere die sieben charmanten Christkindlmärkte der Stadt mit ihren Ständen und Spezialitäten für festliche Stimmung sorgen.

Der Christkindlmarkt am Marktplatz richtet sich mit seinen Märchenstunden, Kasperltheater-Aufführungen und einem nostalgischen Karussell besonders an Familien. Auf dem Marktplatz steht im Winter sogar ein nostalgisches Ringelspiel. Liebevoll geschnitzte Figuren tragen junge Fahrgäste im Kreis. Ein 14 Meter hoher Baum aus Swarovskikristallen glitzert über dem Platz. Außerdem sorgen 60 Stände für Einkaufsmöglichkeiten und das leibliche Wohl der Besucher.

Wer es ruhig und stimmungsvoll mag, ist bei den liebevoll gestalteten Ständen der kleinen Märkten am Wiltener Platzl und in St. Nikolaus an der richtigen Adresse.

Ruhig, authentisch und besinnlich: So erlebt man den Advent am Christkindlmarkt in St. Nikolaus. Wer den Inn überquert, findet einen der schönsten Adventmärkte der Stadt. Einige Marktstände kuscheln sich auf den überschaubaren Hans-Brenner-Platz an der Innstraße. Hier zeigt sich der Advent von seiner besten Seite: Bei traditioneller Weihnachtsmusik und Keksen so gut wie von Oma.