In einer Nacht ist alles möglich: Haie fordern finnische Startruppe

„Die Pause hat definitiv gutgetan, um sich körperlich zu erholen und den Kopf frei zu bekommen, um dann wieder neu durchzustarten. Es warten ein großes Spiel und eine große Herausforderung auf uns, um in diesem Wettbewerb am Leben zu bleiben“, erklärte Kevin Roy. Und auch der kanadische Topscorer will in der eigenen Halle an einer weiteren Riesensensation schnuppern: „Lukko stellt ein sehr gutes Team. Wenn wir aber alle am obersten Level agieren und gemeinsam den richtigen Weg verfolgen, können wir in jeder Eishockey-Nacht auch gewinnen. Wir haben es schon getan (Genf; Anm.) und können es wieder tun.“