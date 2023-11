Von der Schweiz nach Italien: 196 Kilo Marihuana aus Lieferwagen beschlagnahmt

Udine – Die Finanzpolizei hat in Nordost-Italien 196 Kilo Marihuana beschlagnahmt. Die Drogen befanden sich in einem Lieferwagen. Ein 53-jähriger Pole wurde vorübergehend festgenommen. Das Cannabis war aus der Schweiz zuerst nach Tschechien geschafft worden und zum Verkauf in Italien bestimmt.

Zu dem Drogenfund kam es in der Nacht auf Dienstag bei einer Fahrzeugkontrolle an einer Autobahn-Mautstelle bei Malborghetto Valbruna in der Region Friaul-Julisch Venetien, wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos mitteilte. Die Cannabis-Ladung war vakuumverpackt in 176 Paketen ohne Adressangabe.