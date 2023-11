62 Kilo Zwei-Euro-Münzen im Auto: Mann in Bayern wegen Geldfälschung verurteilt

Traunstein/Wien – Bayerische Bundespolizisten haben bei einer Kontrolle an der Grenze zu Österreich 62 Kilogramm Zwei-Euro-Münzen in einem Auto gefunden. Die offenbar entwerteten Münzen waren an verschiedenen Orten in dem aus Österreich kommenden Wagen verstaut. Der Fahrer des Wagens wollte Ende April in Kiefersfelden die Grenze passieren, wie die Staatsanwaltschaft Traunstein und das Zollfahndungsamt München am Dienstag mitteilten.