Igls – Zwei Rodlerinnen mussten am Dienstag nach einem Sturz im Eiskanal in Igls von Feuerwehr und Rettung geborgen werden. Die beiden 15-Jährigen kamen am späten Vormittag mit ihrer Zweierrodel in der Kurve 10 zuerst ins Schleudern und dann zu Sturz. Die jungen Frauen wurden dabei verletzt. Nach der Bergung durch die Berufsfeuerwehr und die Rettung wurden sie in die Klinik eingeliefert. (TT.com)