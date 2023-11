43-Jähriger bei Frontalunfall in Nauders verletzt, zwei Autos mit Totalschaden

Nauders – Bei einem Frontalunfall in Nauders am Dienstagvormittag wurde ein Autolenker verletzt. Zu dem Zusammenstoß kam es gegen 10 Uhr in einer Kurve auf der Spisser Landesstraße (L348). Ein talwärts fahrender 23-Jähriger prallte mit seinem Auto gegen das entgegenkommende Fahrzeug eines 43-Jährigen, der mit einer Beifahrerin in Richtung Spiss unterwegs war.