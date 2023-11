Wäsche begann im Trockner zu brennen

Pinswang – Zu einem eher ungewöhnlichen Löscheinsatz rückten am Dienstagvormittag Einsatzkräfte der Feuerwehren Pinswang und Vill aus: Im Keller eines Hauses in Unterpinswang war Wäsche in einem Wäschetrockner in Brand geraten. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer rasch löschen und brachten den Trockner ins Freie. Verletzt wurde niemand. 35 Feuerwehrleute und fünf Fahrzeuge standen im Einsatz. Wie es zu dem Brand kam ist unklar. (TT.com)