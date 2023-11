78-Jähriger überlebte 330-Meter-Absturz mit Pick-up in Alpbach

Alpbach – Um 17.15 Uhr ereignete sich am Dienstag in Alpbach beim Dorferwinkel auf 1230 Metern Seehöhe ein folgenschwerer Autoabsturz. Wie die Leitstelle Tirol und die Polizei gegenüber der TT bestätigten, war ein 78-jähriger Einheimischer mit seinem Pick-up bei Nebel und regennasser Fahrbahn in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen und rund 330 Meter bzw. 100 Höhenmeter über einen steilen Wiesenhang abgestürzt. Das Fahrzeug prallte dabei gegen eine Leitschiene und überschlug sich aufgrund des 30-Grad-Gefälles mehrfach. Der Pick-up wurde dabei komplett zerstört.