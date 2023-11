Sensationelle Haie boten Lukko Rauma erfolgreich die Stirn

Innsbruck – „Es freut mich hier in Innsbruck zu sein. Die Arena gefällt mir sehr gut. Ich drücke auch gerne den kleinen Vereinen die Daumen“, gab Martin Baumann, der Schweizer CHL-Boss, gestern als Ehrengast vor dem ersten Bully in der Tiwag-Arena zu Protokoll.

Die Papierform sprach klarerweise für den finnischen Topklub, die Haie betraten im ersten Achtelfinale der europäischen Königsklasse ja Neuland. Der Klassenunterschied drückte sich dann im ersten Drittel (0:2) in der Chancenverwertung aus: Denn während die Hausherren, auch nach Fehlern der Gäste, durch Daniel Jakubitzka (2.), Luis Ludin (6., 14.), Adam Rockwood (10.) und Gordie Green (15.) sehr gute Gelegenheiten ausließen, schrieben die Gäste an. Die Innsbrucker wurden unter ihrem Wert geschlagen, denn Lukko war zunächst nicht so dominant wie es beispielsweise Servette Genf (SUI) oder Skelleftea (SWE) in den Vorrundenspielen waren.