Nach Dornauer-Sager: SPÖ-Chef Babler plant kein Schattenkabinett

Wien, Innsbruck – „Ich sage, ein Jahr vor der Wahl wäre es jetzt Zeit, ein Schattenkabinett zu präsentieren“, preschte der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer im Gespräch mit der TT vor. Ähnlich denkt auch der oberösterreichische Landesparteiobmann Michael Lindner. Bei der SPÖ-Bundespartei des am Wochenende als Parteichef bestätigten Andreas Babler muss Dornauer offenbar aber noch Überzeugungsarbeit leisten. Ein „Schattenkabinett“ sei derzeit kein Thema, sagte eine Sprecherin Bablers auf Anfrage der TT.

Natürlich stehe man mit verschiedensten Expertinnen und Experten im Austausch, meinte die Sprecherin. Im Zentrum der Arbeit stünden aber Inhalte und nicht in erster Linie Namen.

Babler war am Wochenende beim Bundesparteitag in Graz an der Spitze der SPÖ bestätigt worden. Dornauer wünscht sich jetzt eine Abkehr von der roten Selbstbeschäftigung und konkrete Angebote der SPÖ. (sabl)