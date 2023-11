Adventmarkt in Lienz eröffnet heuer am 24. November

An die 60 Programmpunkte führen rund um den 27. Lienzer Adventmarkt durch die Vorweihnachtszeit. Dazu gehören der große Kunstkalender an der Liebburg und die tägliche Eröffnung eines neuen Fensters, der Rundgang des Nachtwächters, die Krampusläufe, der Familienadvent, die Krippenausstellung und vieles mehr. Am Freitag, den 24. November, um 14 Uhr, findet die feierliche Eröffnung statt, am 24. Dezember schließt der Markt bis zum nächsten Jahr. Auch sozial tägige Vereine, vom Rotaty Club bis zur Krebshilfe, verkaufen am Adventmarkt. Der Reinerlös kommt bedürftigen Menschen zugute.