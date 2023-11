Lampedusa unter Druck: 1200 Migranten eingetroffen

Die Mittelmeerinsel ist erneut mit vielen Anlandungen konfrontiert. Allein in der Nacht auf Mittwoch landeten 394 Migranten an.

Rom – Eine neue Welle von Anlandungen setzt Lampedusa unter Druck. Innerhalb von 26 Stunden erreichten 1202 Menschen die Mittelmeerinsel zwischen Sizilien und Tunesien. Allein in der Nacht landeten 394 Migranten an, wie die Behörden am Mittwoch berichteten. Sechs Boote mit 35 bis 136 Personen an Bord wurden von Patrouillenschiffen der italienischen Küstenwache und einem schwedischen Schiff der EU-Grenzschutzbehörde Frontex gerettet.