TI-Damen hoffen auf Gold-Satz

Die TI-Volleyballerinnen wollen am Mittwochabend ihren Heimvorteil ausspielen. Nach der 1:3-Niederlage in Linz setzt man auf den Heimvorteil.

Innsbruck – „Wir drücken den Reset-Knopf“, sagt Trainer Roe Hernandez, „alles, was bisher war, zählt nicht.“ Die Volleyballerinnen von TI-Schuh-Staudinger müssen im Europacup-Rückspiel heute (USI, 19 Uhr) gegen Meister Linz-Steg ein 1:3 wettmachen. Es braucht einen 3:0- oder 3:1-Sieg, um noch einen „Golden Set“, den Entscheidungssatz (bis 15 Punkte), zu erzwingen. Nur so können Kapitänin Martyna Walter und Co. in das Achtelfinale des Challenge Cups aufsteigen.