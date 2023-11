Biden und Xi treffen einander erstmals seit G20-Gipfel 2022

Dass Joe Biden und Xi Jinping zwölf Monate lang nicht miteinander gesprochen haben, sagt viel über den Zustand der Beziehungen zwischen den USA und China. Ein persönliches Treffen der beiden soll verhindern, dass harte Konkurrenz zu einem echten Konflikt wird.

San Francisco – US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen sich am Mittwoch in Kalifornien, um die angespannten Beziehungen beider Länder zu stabilisieren. Die Zusammenkunft ist im Großraum San Francisco geplant und findet am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) statt. Biden und Xi haben sich seit dem G20-Gipfel vor einem Jahr im indonesischen Bali nicht mehr persönlich gesehen.

Von US-Seite hieß es, Ziel des Gespräches sei es, den Wettbewerb beider Länder verantwortungsvoll zu gestalten, Kommunikationskanäle zu sichern und ein Abdriften in einen Konflikt zu vermeiden. Das Treffen wird voraussichtlich erst am Abend mitteleuropäischer Zeit beginnen und soll mehrere Stunden dauern. Informationen zum Verlauf des Treffens werden erst in der Nacht auf Donnerstag erwartet.

📽️ Video | Josef Dollinger (ORF) zum Treffen Xi – Biden

Wenige Stunden vor dem Treffen der beiden Präsidenten sicherten Washington und Peking eine engere Zusammenarbeit gegen die globale Erwärmung zu. In einer gemeinsamen Erklärung vom Mittwoch bezeichneten Washington und Peking die Klimakrise als „eine der größten Herausforderungen unserer Zeit". Sie erklärten zudem, den Ende des Monats in Dubai beginnenden UNO-Klimagipfel COP28 in Dubai zu einem Erfolg machen zu wollen.

Beide Länder bekannten sich außerdem zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens von 2015. Dieses sieht vor, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst aber auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.