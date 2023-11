Nachhaltiges Biathlon-Erlebnis beim Weltcup in Hochfilzen

Spannende Rennen sowie eine einzigartige Stimmung sorgen beim Biathlon-Weltcup von 8. bis 10. Dezember in Hochfilzen für ein großartiges Wintersporterlebnis, und das ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Tickets sind noch in allen Kategorien verfügbar.

Der Weltcup in Hochfilzen ist auch in diesem Jahr Garant für ein erlebnisreiches Biathlon-Wochenende. Mit dem Sprint der Herren und Damen fällt am 8. Dezember der Startschuss für die Biathlonstars aus der ganzen Welt. Natürlich will auch das rot-weiß-rote Team rund um die Lokalmatador:innen wie Felix Leitner, Simon Eder, Lisa Hauser oder Anna Gandler ein Wörtchen um die begehrten Stockerlplätze mitreden. Außerdem gilt es mit dem Sprint eine gute Ausgangsposition für die Verfolgungsrennen am nächsten Tag zu sichern. Für einen überaus spannenden Abschluss sorgen am Sonntag die Staffelrennen, bei denen die Ski- Austria-Athlet:innen immer wieder für eine Überraschung gut waren. Auf die zahlreichen Fans wartet somit ein äußerst kompaktes und attraktives Rennprogramm von Freitag bis Sonntag mit jeweils zwei Rennen.