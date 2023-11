„Lichtblicke“ auf tt.com: Marianne Hengl im Gespräch mit Tina Weirather

Was die ehemalige Skirennläuferin aus den Rückschlägen gelernt hat und wie es ihr nach dem Ausstieg aus dem Leistungssport geht, erzählt Weirather in der neuen Ausgabe von „LICHTblicke & Wegweiser“.

Innsbruck – Bronze bei Olympia 2018, Silber bei der Alpinen Ski-WM 2017, zweimal holte sie die kleine Kugel im Super-G-Weltcup: Tina Weirather feierte in ihrer Skikarriere große Erfolge. Aber sie kennt auch die andere Seite. Schwere Verletzungen schon zu Beginn ihrer Karriere warfen die Profisportlerin mehr als einmal zurück. Was sie aus den Rückschlägen gelernt hat und wie es ihr nach dem Ausstieg aus dem Leistungssport geht, erzählt Weirather in der neuen Ausgabe von „LICHTblicke & Wegweiser“. Zu sehen ist das Gespräch mit Marianne Hengl am Donnerstag ab 18 Uhr.