Schock für Schlagerstar Heino: Ehefrau in Kitzbühel gestorben

Sie war die Liebe seines Lebens, nur der Tod konnte sie jetzt trennen. Hannelore Kramm, Ehefrau von Heino, starb im Alter von 82 Jahren in ihrem Haus in der Gamsstadt.

Kitzbühel – Die Ehefrau von Schlagerlegende Heino ist tot. Hannelore starb im Alter von 82 Jahren in deren gemeinsamen Haus in Kitzbühel. Die gebürtige Österreicherin hatte bereits längere Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und starb laut Bild-Zeitung vor wenigen Tagen. Heino befand sich demnach in Berlin zur Aufzeichnung einer TV-Show, als er die traurige Nachricht bekam.