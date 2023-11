Osttirolerin Karin Hainzer („Die Quelle“) ist in Konkurs

Lienz – Über das Vermögen von Karin Hainzer wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Das teilt der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) in einer Aussendung mit. Hainzer „ist laut Homepage als Energietherapeutin, Channel-Medium, Lebensberaterin, Coach, Fotografin und Autorin unternehmerisch tätig. Sie betreibt auch ein Massageinstitut“, heißt es in der Aussendung.