Extreme Schärfe: AGES warnt vor „Hot Chip Challenge“

Wien – Der auch in Tirol angekommene gefährliche TikTok-Trend der „Hot Chip Challenge“, bei der die Mutprobe darin besteht, einen besonders scharfen Chip zu essen, sorgte in vielen Länder nicht nur für Rettungseinsätze, sondern nun auch dafür, dass die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) auf den Plan tritt.

Wie die AGES in einer Aussendung mitteilt, wird vor dem Produkt „Hot Chip Challenge“ des tschechischen Herstellers Hot-Chip s.r.o. gewarnt. Das Produkt ist im Online-Handel und teilweise auch im Einzelhandel in Österreich erhältlich. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass entsprechende Produkte noch in österreichischen Haushalten vorrätig sind, wird vor dem Verzehr dringend gewarnt, so die AGES.