Innsbrucker GymnasiastInnen mit vollem Einsatz für das Stadtklima

Innsbruck – Bewusstseinsbildung zu betreiben und die Innsbrucker Bevölkerung klimafitter zu machen: Mit diesem erklärten Ziel gingen 40 SchülerInnen des Reithmanngymnasiums (Klassen 6C und 7A), begleitet von den ProfessorInnen Ingeborg Stephan und Clemens Jud, an ihr ungewöhnliches Projekt „Wissensstraße klimafitte Stadt“ heran.

Dazu hielten die Jugendlichen einen Tag lang eine Informationskampagne – als Wissensstraße mit Plakaten – in den Rathausgalerien ab: Sie erläuterten die Auswirkungen des Klimawandels speziell in der Stadt (in Innsbruck nimmt die Zahl der Hitzetage besonders stark zu), präsentierten den Ist-Zustand auf Innsbrucks Plätzen, gaben Infos zu Themen wie „Ökologisch garteln“ (Kompostierung, Hochbeetgestaltung, biologische Schädlingsabwehr) und sammelten Vorschläge der Bevölkerung für die Neugestaltung von Plätzen. Wegen des regen Zuspruchs ist die Ausstellung bis heute, Donnerstag, Abend im „EKZ west“ zu sehen.