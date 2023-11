50-Jähriger in Ranggen von Baumstamm getroffen und schwer verletzt

Ranggen – In Ranggen ist am Mittwoch ein 50-jähriger Forstarbeiter von einem Baumstamm getroffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann am Vormittag versucht, einen hängenden Baum zu fällen. Dieser schlug aufgrund der Hebelwirkung nach hinten aus. Dem konnte der Einheimische noch ausweichen, wurde dann jedoch vom zurückschnellenden Baumstamm an der Hüfte getroffen.