Sohn angeblich in tödlichen Unfall verwickelt: 87-Jährige zahlte Tausende Euro Kaution

Innsbruck – Eine 87-jährige Tirolerin ist am Mittwoch von Telefonbetrügern um Tausende Euro gebracht worden. Gegen 15 Uhr teilte der Frau ein Unbekannter am Telefon mit, dass ihr Sohn angeblich in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei – eine Kaution könne ihn vor einer Haftstrafe bewahren, hieß es. Der Mann informierte die 87-Jährige, dass ein Kurier das Geld direkt bei ihr daheim abholen komme.