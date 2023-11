Zwei Kinder und zwei Erwachsene bei Verkehrsunfall in St. Johann verletzt

St. Johann in Tirol – Vier Personen sind am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in St. Johann in Tirol verletzt worden. Gegen 14 Uhr bog ein 24-jähriger Bosnier mit seinem Auto von der Gemeindestraße Weiberndorf nach links auf die B161 in Richtung Kitzbühel ab. Zeitgleich war ein 41-jähriger Einheimischer mit seinem Auto in die Gegenrichtung unterwegs. Im Bereich der Kreuzung prallten die Fahrzeuge zusammen. Dabei wurden beide Lenker sowie die beiden minderjährigen Töchter des 41-Jährigen unbestimmten Grades verletzt.