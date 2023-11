Steelvolleys im Challenge Cup gegen TI-Volley siegreich

Innsbruck – Die Steelvolleys Linz haben sich im inner-österreichischen Duell der zweiten Runde des Volleyball-Challenge-Cups der Frauen gegen TI-Volley Innsbruck knapp durchgesetzt. Nach einem 1:3 beim Meister aus Oberösterreich in der Vorwoche entschieden die Tirolerinnen das Rückspiel des Sechzehntelfinales im dritthöchsten Europacup-Bewerb am Mittwoch mit 3:1 für sich. Die Entscheidung in der Universitätssporthalle fiel im "Golden Set", den die Linzerinnen mit 15:12 gewannen.