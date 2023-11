Shutdown in USA abgewendet: Kongress verschafft sich Luft bis 2024

Washington – Der befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA ist abgewendet – die finanzielle Unterstützung für die Ukraine und Israel ist allerdings weiter in der Schwebe. Am späten Mittwochabend (Ortszeit) stimmte auch der Senat für ein Übergangsbudget und folgte damit einem Votum im Repräsentantenhaus vom Dienstag. Damit hat sich das Parlament etwas mehr als zwei Monate Zeit verschafft.