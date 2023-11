Schäferhund attackierte Pensionistin: 74-Jährige schwer verletzt

Die Steirerin erlitt schwere Bissverletzungen am Arm und musste operiert werden. Mit dem Hund gab es laut Polizei bereits 2020 einen Vorfall.

Knittelfeld – Ein Schäferhund hat in Knittelfeld auf offener Straße eine 74-Jährige gebissen. Der Vorfall hat sich laut Medienberichten bereits am Dienstag ereignet. Die Frau aus Knittelfeld erlitt schwere Bissverletzungen am Arm, wie die Landespolizeidirektion gegenüber der APA bestätigte. Sie musste im LKH Judenburg operiert werden und befindet sich noch immer im Spital.