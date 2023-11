Handels-KV: Arbeitgeber bieten fünf Prozent plus 800 Euro Einmalzahlung

Wien – Im Feilschen um einen Gehaltsabschluss für über 430.000 Handelsangestellte haben die Arbeitgeber in der dritten Runde nun ein Angebot vorgelegt. Sie bieten unabhängig von der Gehaltsstufe ab 2024 ein Plus von 5 Prozent an und zusätzlich eine Einmalzahlung von 800 Euro, gab die Wirtschaftskammer am Donnerstag zu Mittag bekannt. Die "Teuerungsprämie" sei abgabenfrei, wodurch die Beschäftigten mehr Nettoeinkommen bekommen würden.