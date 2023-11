Im Kampf gegen Fast-Fashion: Tiroler Start-up zeigt, wie nachhaltige Mode produziert werden kann

Ananasleder statt Tierhaut, wasserfestes Papier statt Polyester: Das Tiroler Modelabel „For People Who Care" hat sich der Produktion nachhaltiger Mode und Accessoires verschrieben. Angefangen hat alles in der Wohnung der Gründerinnen. Dafür mussten sich die beiden erst Nähen beibringen. Mittlerweile hat sich die Manufaktur vergrößert und ist in die Werkstätte Wattens übersiedelt. Wahltirolerin Johanna Bittner erzählt im „Gut zu wissen"-Podcast nach welchen Kriterien sie Materialien und Lieferanten auswählen, wie sie Müll vermeiden und welche Herausforderungen sich ihnen stellten.