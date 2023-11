DJ Ötzi in Reutte, Lumagica, Christkindlmärkte und Kreativmesse: Das ist dieses Wochenende los in Tirol

Die Weihnachtszeit rückt immer näher und mit ihr die Besuche auf den verschiedenen Weihnachtsmärkten, die ab diesem Wochenende wieder die ersten Stände geöffnet haben. Wer es lieber musikalisch mag, besucht das Konzert von DJ Ötzi in Reutte oder stimmt sich beim Weltcup in Gurgl sportlich auf die winterliche Zeit ein. Ob Kulinarik, Sport oder Kultur, dieses Wochenende kommen alle auf ihre Kosten.

📅 FREITAG (17. November)

➤ Eröffnung „Reutte on Ice“ mit DJ Ötzi:

Die Eröffnung der größten Eislauffläche Westösterreichs bietet eine Bühne für den Musiker DJ Ötzi.

DJ Ötzi wird bei der Eröffnung von „Reutte on Ice“ auftreten. © Friedrich Hauswirth

Von 17. November bis 25. Februar 2024 verwandelt sich das Parkgelände des Reuttener Untermarktes in einen riesigen Eistraum mit einer Fläche von 2080 m² und ist zugleich die größte Eislauffläche Westösterreichs. Im Laufe der gesamten Öffnungszeit finden zahlreiche spannende Veranstaltungen statt. Weitere Infos gibt es HIER.

© Naturparkregion Reutte

➤ Matthias Strolz und Kurt Razelli in Innsbruck:

Msuiker und Ex-Politiker: Matthias Strolz und DJ und Produzent Kurt Razelli freuen sich darauf, ihre Tour als wilden und sanften Höhepunkt aus elektronischer Musik, tiefen Texten und fesselnder Performance im November zu starten. Sie sind um 21 Uhr mit ihrem Album „Back to Earth“ im Treibhaus. Karten gibt es HIER.

📽️ Video | Strolz und Razelli – Life is a comma

➤ Open Day im Alten Kino in Landeck:

Am Freitag von 10 bis 18 Uhr gibt es die Möglichkeit im Alten Kino in Landeck die Zeitzeugengespräche „Landecker Leit - Geschichten von früher“ zu sehen. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Schwazer Figurentheater Festival:

Wie alle Weihnachstwichtel, hat Päkapikk Pikapäkk in dieser Zeit alle Hände voll zu tun, den Kindern eine Freude zu machen. Aber was macht Päkapikk Pikapäkk das ganze Jahr über? Gespielt wird mit Live-Musik und mit Tischpuppen auf einer Bühne, in der die Natur und der Wechsel der Jahreszeiten eine große Rolle spielen und wie durch Zauberhand vorbeiziehen. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Tuifl-Ball in Axams

An diesem Freitag ist im Lindensaal in Axams buchstäblich wieder die Hölle los! Bei Tufil-Ball sind als Gastgruppen dabei die Jungtuifl Axams, der Tuiflverein Götzens, Hordenpass Lainach und die Oberperfer Höllentuifl. Beginn ist um 20 Uhr. Mehr Infos HIER.

➤ Tag der offenen Tür im Boulderraum Sillian:

Am Freitag öffnen sich die Türen des Boulderraums in Sillian von 14 bis 20 Uhr. Personen allen Alters sind herzlich dazu eingeladen, die Faszination des Bouldersports – das Klettern ohne Seil und Gurt – zu erleben. Egal, ob man bereits Erfahrung hat oder zum ersten Mal in die Welt des Boulderns eintauchen möchte. Weitere Infos gibt es HIER.

© Thomas Boehm / TT

📅 FREITAG & SAMSTAG (17. und 18. November)

➤ CSTL JAM Snowboard-Event in Seefeld:

Geländer, Brüstungen, Treppenaufgänge – es sind die unmöglichsten Orte mitten in der Stadt, an denen die Snowboarder der Street-Jam-Szene zeigen, was möglich ist. Am Freitag geht es um 13 Uhr mit dem Snowboarden los, abends folgt ein Bandgig. Im Anschluss gibt’s Après-Ski im Schloss bis 1 Uhr.

Der Samstag steht ab 12.30 Uhr zunächst im Zeichen der Schwestersportart Skateboarden. Es werden diverse Profis dieser Sparte aus aller Welt erwartet. Der Tag endet um 20 Uhr mit einer Disco-Session und DJ-Auftritt. Richtig lang wird die After-Party im Schloss mit drei Tanzflächen und namhaften Techno-DJs. Weitere Infos gibt es HIER.

📅 FREITAG bis SONNTAG (17. bis 19. November)

➤ Kaiserweihnacht am Bergisel:

Stimmungsvoller Adventmarkt von Freitag bis Sonntag am Bergisel: Die Kaiserweihnacht legt ihr Hauptaugenmerk auf das Ursprüngliche. Regionale Produkte und Handwerk aus Tirol stehen im Vordergrund. Weihnachten wie früher, ursprünglich, stimmungsvoll und besinnlich. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Christkindlmarkt auf dem Marktplatz:

Vom 15. November bis 23. Dezember. Täglich von 11 bis 21 Uhr. Perfekt für Familien mit Kindern: Auf dem Marktplatz am Inn entsteht in der Vorweihnachtszeit ein Christkindlmarkt in Tiroler Dorfoptik. Außerdem wartet ein vielfältiges Kinderprogramm. Ein 14 Meter hoher Baum aus Swarovskikristallen glitzert über dem Platz. 60 Stände sorgen für Einkaufsmöglichkeiten und das leibliche Wohl der Besucher. Weitere Infos gibt es HIER.

© Innsbruck Tourismus/Danijel Jovanovic

➤ Weihnachtszauber in der Altstadt:

Vom 15. November bis 23. Dezember. Der Christkindlmarkt in der Altstadt ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Traditionell, romantisch und stimmungsvoll präsentiert sich die Weihnachtszeit in der Innsbrucker Altstadt. Direkt vor dem Goldenen Dachl schmiegen sich die Verkaufsstände des Christkindlmarkts an die mittelalterlichen Häuser. Die Verkaufsstände sind eine Fundgrube für Christbaumschmuck, Kunsthandwerk, Wollwaren und Mitbringsel. Weitere Infos gibt es HIER.

© Innsbruck Tourismus/Markus Mair

➤ SENaktiv-Messe in Innsbruck:

Noch nie hatten die Menschen so viel Zeit zum Altwerden, Zeit für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben, daher sind die Themen Bewegung, Prävention, Gesundheit und Ernährung im Fokus. Die ausstellenden Unternehmen informieren zu Trend um Mode, Reisen und Technik. Sonderschauen, Fachvorträge und Workshops von zahlreichen Experten oder Gesundheitschecks zählen zu den Highlights. Weitere Infos gibt es HIER.

© Christian Wucherer

➤ Afrika Afrika in Innsbruck:

Das Ensemble aus über fünfzig Tänzern, Musikern, Akrobaten und Artisten aus über zehn verschieden Ländern wird nicht nur mit der neuen Bühnenshow für Furore sorgen, sondern auch mit spektakulärer Videokunst und Live-Band. Tänzerisch führt die Show von traditionellen Tänzen aus allen Himmelsrichtungen Afrikas sowie zu den afro-amerikanischen Weiterentwicklungen und Re-Imports von Break- und Street-Dance. Weitere Infos gibt es HIER.

© Axel Springer

➤ Kreativmesse in Innsbruck:

Backen, Basteln, Nähen, Gestalten, Dekorieren mit und aus unterschiedlichsten Materialen, das steht für die Kreativmesse Innsbruck. Für alle Handarbeits- und Kreativbegeisterten werden ausgesuchte Einkaufsangebote in der kalten, vorweihnachtlichen Jahreszeit geboten, egal ob für Newcomer oder Vollprofis. Es zählt mitmachen und selbst gestalten: Die Kreativmesse begeistert mit jeder Menge Ideen und Inspiration, die man mit nach Hause nimmt. Weitere Infos gibt es HIER.

📽️ Video | Kreativmesse 2023

📅 SAMSTAG (18. November)

➤ Lumagica Eröffnung in Innsbruck und Reutte:

Majestätische Tiere und zauberhafte Fabelwesen erleuchten den Hofgarten in der Innsbrucker Altstadt. Über 300 solcher Lichtobjekte verzaubern ab Samstag unter dem Motto „Eine Reise durch die Zeit“ mehr als zwei Monate lang den Hofgarten in Innsbruck. Ergänzt werden die leuchtenden Wesen durch Videoprojektionen und interaktive Licht-Stationen. Alle diese Bereiche sind durch einen 1000 Meter langen Rundweg miteinander verbunden. Start ist jeweils ab 17 Uhr.

© Robert Eder

Lumagica verwandelt aber auch die Burglandschaft in Reutte in einen zauberhaften Lichterpark. Inmitten leuchtender Installationen, eingebettet in sphärische Klänge und die winterliche, nächtliche Natur der Burgruine können sich die Besuchenden auf den Lichtparcours verzaubern lassen.

➤ Anna Gréta im Innsbrucker Treibhaus:

In ihrem Debutalbum „Nightjar in the Northern Sky“ kombiniert die junge isländische Sängerin Anna Gréta Elemente aus Jazz, Pop und Folk und erschafft einen Ort aus kühler Weite, diffusem Licht und wärmender Innigkeit. Die vielversprechende Newcomerin des Nordic Jazz ist um 20.30 Uhr im Treibhaus. Weitere Infos gibt es HIER.

📽️ Video | Anna Gréta: Nightjar in the Northern Sky

➤ FIS Skiweltcup in Gurgl:

Nur wenige Wochen nach dem traditionellen Weltcup-Auftakt im benachbarten Sölden steht zum ersten Mal Hochgurgl im Rampenlicht des Skisports. Auf der Kirchenkarpiste wird im Rahmen des Weltcups ein Herren-Slalomrennen ausgetragen. Das Rennen markiert auch den Start in die Skisaison in Gurgl. Vom 16. bis 19. November gibt es rund um die Pisten besondere Angebote und ein feierliches Rahmenprogramm. Weitere Infos gibt es HIER.

Zum ersten Mal steht Hochgurgl im Fokus des Skisports. © Marc Amann

➤ Dschungelbuch-Musical in Telfs:

Im energiegeladenen Musical „Dschungelbuch“ erwacht der Urwald zum Leben. Mogli und seine tierischen Freunde nehmen Klein und Groß mit auf eine abenteuerliche Reise. Eigens komponierte Musicalhits, viel Spannung und Humor sorgen für ein unterhaltsames Live-Erlebnis für die ganze Familie. Weitere Infos gibt es HIER.

© imagostock

➤ Reinhold Messner in Ehrwald:

„Weltberge – Die 4. Dimension“ ist Reinhold Messners bildgewaltigster Vortrag. Er zeigt dreizehn ausgewählte Weltberge, an denen Geschichte geschrieben wurde, auf bis dato unbekannte Art und Weise. Der Zuschauer wird zum Teilnehmer historischer Expeditionen und zugleich Zeuge neuer, kommender alpinistischer Herausforderungen. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Infos gibt es HIER.

© IMAGO/Bernd Alfanz

➤ Krampuslauf in Zams:

Um 17 Uhr findet das 26. Krampustreffen der Krampusrunde Zams statt. Es werden Gruppen aus ganz Österreich, Bayern und Südtirol mit insgesamt über 400 Krampussen dabei sein. Der große Umzug führt wieder durch das Dorf und findet am Venetparkplatz seinen finalen Höhepunkt. Weitere Infos gibt es HIER.

Am Samstag gehen in Zams die Teufel um. © Zangerl

➤ Kreativmarkt in Mieders:

Der Kreativmarkt in Mieders steht unter dem Motto: „Alles mit Liebe und von Hand gemacht“. Er findet am Samstag von 11 bis 17 Uhr im Gemeindesaal in Mieders statt. Vor Ort findet man diverse Dekorationen für Advent und Weihnachten, kleine und große Geschenke für das Christkind. Für Speis und Trank ist mit selbstgemachten Köstlichkeiten gesorgt. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Pumptrack-WM in der Area47:

Am Samstag findet das Weltfinale der UCI Pump Track WM im Indoor Bikepark der Area47 statt. Auf der 1000 m² großen Pumptrack werden die weltweit 30 besten Rider gegeneinander antreten und um die begehrten Regenbogenstreifen in der Finalrunde kämpfen. Nach dem Spektakel gibt es eine exklusiven Aftershow Party im River Haus , wo die Wax Wreckaz für eine unvergessliche Feier sorgen werden. Weitere Infos gibt es HIER.

© Area47

📅 SAMSTAG und SONNTAG (18. und 19. November)

➤ Zonta Flohmarkt in Innsbruck:

Der Zonta Club Innsbruck veranstaltet auch heuer wieder seinen beliebten Flohmarkt, den es schon über 40 Jahre gibt. Der Wiltener Pfarrsaal wird zum Trödelmarkt umfunktioniert, wo man nach Herzenslust stöbern kann, um Raritäten, Schnäppchen und ausgefallene Geschenke zu ergattern. Mit dem Erlös des Flohmarktes werden verschiedene lokale Sozialprojekte unterstützt. Die Abgabe gut erhaltener Warenspenden ist am Freitag von 14 bis 18 Uhr möglich, Verkaufszeiten sind dann am Samstag von 9 bis 17 Uhr und Sonntag von 10 bis 13 Uhr. Weitere Infos gibt es HIER.

➤Hechenmooser Adventmarkt:

Der Hechenmooser Adventmarkt in der Pension Noichl in Aurach. Viele Geschenksideen für das anstehende Weihnachtsfest warten auf Sie. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Weitere Infos gibt es HIER.

📅 SONNTAG (19. November)

➤ Märchenaufführung beim Christkindlmarkt in der Altstadt:

Das Westbahntheater Innsbruck entführt Groß und Klein um 16.30 Uhr in die spannende Märchenwelt. Die Märchenaufführungen finden auf dem Theaterwagen Ecke Seilergasse/Kiebachgasse statt. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ „Kuschelkonzert“ in Kufstein:

Die „Kuschelkonzerte“ sind ein spezielles Angebot für alle, die für unsere bisherigen Kindertheaterangebote noch zu klein sind. Babys und Kleinkinder von 0-3 Jahren können Klänge hautnah erleben, zur Musik tanzen, Musikinstrumente aus nächster Nähe bestaunen, sich vom Rhythmus mitreißen lassen, oder einfach nur kuscheln und schlafen. Weitere Infos gibt es HIER. (TT.com)