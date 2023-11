Leader-Verein Leukental holte 20 Mio. Euro in die Region

Hochfilzen – Das Pillerseetal wurde 1996 als eine der ersten Regionen in Österreich zur Leader-Region, nun wurde das 25-Jahr-Jubiläum gefeiert. Wobei der Verein inzwischen „Verein Regionalmanagement regio³ Pillerseetal-Leukental-Leogang Bezirk Kitzbühel“ heißt und der Start auch schon 27 Jahre her ist. Doch das Jubiläum wurde wegen Corona verschoben. Der Feierlaune tat das aber keinen Abbruch, und so wurde kürzlich im Regio-Tech in Hochfilzen die regionale Zusammenarbeit gefeiert.